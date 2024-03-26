В Самарской области лишили гражданства шестерых мигрантов

В Самарской области в 2024 г. лишили гражданства шестерых натурализованных ранее лиц. Об этом во вторник, 26 марта, выступая с отчетом в губдуме, сообщил начальник Главного управления МВД России по региону Игорь Иванов.
Четверо лишились гражданства за сбыт наркотиков, один - за сбыт фальшивых купюр, и еще один - за преступление против половой неприкосновенности.
Напомним, закон о прекращении гражданства за совершение определенных преступлений вступил в силу 26 октября 2023 года.
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