В Самарской области лишили гражданства шестерых мигрантов

В Самарской области в 2024 г. лишили гражданства шестерых натурализованных ранее лиц. Об этом во вторник, 26 марта, выступая с отчетом в губдуме, сообщил начальник Главного управления МВД России по региону Игорь Иванов.

Четверо лишились гражданства за сбыт наркотиков, один - за сбыт фальшивых купюр, и еще один - за преступление против половой неприкосновенности.

Напомним, закон о прекращении гражданства за совершение определенных преступлений вступил в силу 26 октября 2023 года.