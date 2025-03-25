Дело бывшего главврача Жигулевской центральной горбольницы направлено в суд

Прокуратурой города Жигулевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ СО "Жигулевская центральная городская больница", об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

"По версии следствия, главный врач Жигулевской центральной городской больницы в 2021 г. заключил с двумя аффилированными ему организациями контракты на поставку медицинских товаров на общую сумму 5,6 млн рублей. По его указанию больница приняла товар ненадлежащего качества и оплатила", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

Уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.

"Ранее главный врач был освобожден от занимаемой должности по представлению прокурора в связи с неурегулированием конфликта интересов, возникшего в связи с заключением ГБУЗ СО "Жигулевская центральная городская больница" контрактов с аффилированными юридическими лицами", — отметили в прокуратуре Самарской области.