Завершается прием заявок на участие во втором потоке программы "Школа героев"

В четверг, 27 марта, завершается прием заявок от военнослужащих и ветеранов СВО на участие во втором потоке региональной кадровой программы "Школа героев". Она является продолжением президентской программы "Время героев" и реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

Более пятисот участников СВО зарегистрировались на портале www.samregion.ru. Впереди у них следующие этапы — тестирование и очное собеседование. Обучение участников второго потока "Школы героев" начнется в июне.

Среди тех, кто подал заявку на участие в региональной кадровой программе, — офицер в отставке, консультант Комитета семей воинов Отечества Самарской области Артем Пащук.

На передовой он находился более двух лет, с самого начала СВО, в отставку вышел после тяжелого ранения. Сейчас Артем — член команды Комитета семей воинов Отечества Самарской области, взаимодействует с общественными организациями и помогает ветеранам боевых действий и их семьям в решении возникающих вопросов.

"Я всю жизнь планировал служить, но после ранения и реабилитации пришлось окунутся в гражданскую жизнь, — поделился Артем. — И теперь не на поле боя, а здесь я стараюсь быть полезным ребятам, которые вернулись, и их близким. Это именно те люди, с которыми обязательно нужно быть рядом. Со многими ситуациями, а они не всегда простые, я сам сталкивался. И сейчас мне проще им помогать — знаю, как скорее проблему решить".

О "Школе героев" ветеран СВО узнал от сослуживцев и решил сам принять участие в программе.

"Узнал о проекте от ребят, с которыми служил. Они уже не просто участники программы: многие трудоустроились, в том числе в органы власти. Я тоже хочу учится, — рассказал военнослужащий. — "Школу героев" считаю важным и серьезным проектом, который дает конкретные знания и управленческие навыки".

Первый выпуск "Школы героев" состоится в мае текущего года: первые 45 участников программы сейчас завершают обучение, получают управленческие компетенции. Среди выпускников уже сейчас есть те, кто стал кураторами в муниципальных образованиях региона, областном правительстве, работает над социально значимыми проектами.

Напомним, "Школа героев" направлена на подготовку участников специальной военной операции к работе в органах власти и государственных компаниях, а также на формирование кадрового резерва региона. Кроме того, программа является важной составляющей в реабилитации и социальной адаптации участников СВО.