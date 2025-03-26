Завершается прием заявок на участие во втором потоке программы "Школа героев"

В четверг, 27 марта, завершается прием заявок от военнослужащих и ветеранов СВО на участие во втором потоке региональной кадровой программы "Школа героев". Она является продолжением президентской программы "Время героев" и реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.
Более пятисот участников СВО зарегистрировались на портале www.samregion.ru. Впереди у них следующие этапы — тестирование и очное собеседование. Обучение участников второго потока "Школы героев" начнется в июне.
Среди тех, кто подал заявку на участие в региональной кадровой программе, — офицер в отставке, консультант Комитета семей воинов Отечества Самарской области Артем Пащук.
На передовой он находился более двух лет, с самого начала СВО, в отставку вышел после тяжелого ранения. Сейчас Артем — член команды Комитета семей воинов Отечества Самарской области, взаимодействует с общественными организациями и помогает ветеранам боевых действий и их семьям в решении возникающих вопросов.
"Я всю жизнь планировал служить, но после ранения и реабилитации пришлось окунутся в гражданскую жизнь, — поделился Артем. — И теперь не на поле боя, а здесь я стараюсь быть полезным ребятам, которые вернулись, и их близким. Это именно те люди, с которыми обязательно нужно быть рядом. Со многими ситуациями, а они не всегда простые, я сам сталкивался. И сейчас мне проще им помогать — знаю, как скорее проблему решить".
О "Школе героев" ветеран СВО узнал от сослуживцев и решил сам принять участие в программе.
"Узнал о проекте от ребят, с которыми служил. Они уже не просто участники программы: многие трудоустроились, в том числе в органы власти. Я тоже хочу учится, — рассказал военнослужащий. — "Школу героев" считаю важным и серьезным проектом, который дает конкретные знания и управленческие навыки".
Первый выпуск "Школы героев" состоится в мае текущего года: первые 45 участников программы сейчас завершают обучение, получают управленческие компетенции. Среди выпускников уже сейчас есть те, кто стал кураторами в муниципальных образованиях региона, областном правительстве, работает над социально значимыми проектами.
Напомним, "Школа героев" направлена на подготовку участников специальной военной операции к работе в органах власти и государственных компаниях, а также на формирование кадрового резерва региона. Кроме того, программа является важной составляющей в реабилитации и социальной адаптации участников СВО.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???