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Происшествия

В Тольятти разыскивают 16-летнего подростка

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Дмитрия Бочкарева из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Он ушел из дома 24 марта в 23:40 и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета.

Особые приметы: родимое пятно на спине.

Был одет в толстовку черного цвета с надписью "Angel" белого цвета, джинсы и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти по телефонам 8(8482)93-48-62, 93-69-69 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

 

 

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