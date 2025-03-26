В Тольятти разыскивают 16-летнего подростка

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Сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Дмитрия Бочкарева из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Он ушел из дома 24 марта в 23:40 и до сих пор его местонахождение неизвестно.