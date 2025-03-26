В Тольятти разыскивают 16-летнего подростка

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Дмитрия Бочкарева из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Он ушел из дома 24 марта в 23:40 и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета.
Особые приметы: родимое пятно на спине.
Был одет в толстовку черного цвета с надписью "Angel" белого цвета, джинсы и кроссовки черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти по телефонам 8(8482)93-48-62, 93-69-69 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.