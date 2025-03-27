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Суды Происшествия

Тольяттинец приговорен к принудительным работам за кражу 100 тыс. руб. у матери

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд приговорил местного жителя к принудительным работам на срок 2 года 4 месяца с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно за кражу денег с карты матери. 

В мае 2024 г. мужчина с согласия матери получил доступ к ее мобильному банковскому приложению. Обнаружив на счету личные накопления женщины — свыше 100 тыс. руб., — сын без ее согласия перевел их на свой финансовый счет и в дальнейшем потратил их на личные нужды.

После этого он стал фигурантом уголовного дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба).

 

Исковые требования потерпевшей о возмещении материального ущерба удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

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