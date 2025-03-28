Самарский военкор Олег Ракшин стал победителем премии "Золотое перо России"

Самарский фотограф, участник СВО Олег Ракшин стал победителем премии "Золотое перо России". Об этом он сообщил в соцсетях.

"Бригадный телеграм-канал "Черные гусары" отмечен на федеральном уровне. Один из админов канала стал победителем премии "Золотое перо России" в номинации "Фотокорреспондент года", — написал Ракшин.

Напомним, Олег Ракшин ушел добровольцем на СВО в апреле 2023 года. По решению командира Олег стал военным корреспондентом. Вместе со своей супругой Галиной Щерба он ведет телеграм-канал "Черные гусары", в котором публикуются фото с фронта и истории о наших военных. А еще Олег и Галина реализовали фотопроект "Лица армии".