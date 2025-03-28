Самарчанка потеряла 600 тыс. руб., желая получить выплаты по рождению в СССР

В Самарской области 56-летняя жительница получила сообщения в социальной сети от человека, представившегося ее одноклассником. Несмотря на то, что они давно не поддерживали связь, женщина решила ответить на сообщение.
Собеседник рассказал о якобы существующих выплатах, которые положены всем гражданам, родившимся в СССР. Для получения подробной информации он прислал ей ссылку на сайт с правилами оформления выплаты. Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке.
На сайте ее ждал ряд простых вопросов, на которые нужно было ответить, нажимая кнопки "Да" или "Нет". Вопросы казались незначительными и не вызывали подозрений. Однако после нескольких кликов женщина обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 600 тыс. рублей.
Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы