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Преступления Происшествия

Самарчанка потеряла 600 тыс. руб., желая получить выплаты по рождению в СССР

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 56-летняя жительница получила сообщения в социальной сети от человека, представившегося ее одноклассником. Несмотря на то, что они давно не поддерживали связь, женщина решила ответить на сообщение.

Собеседник рассказал о якобы существующих выплатах, которые положены всем гражданам, родившимся в СССР. Для получения подробной информации он прислал ей ссылку на сайт с правилами оформления выплаты.  Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке.

На сайте ее ждал ряд простых вопросов, на которые нужно было ответить, нажимая кнопки "Да" или "Нет". Вопросы казались незначительными и не вызывали подозрений. Однако после нескольких кликов женщина обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 600 тыс. рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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