В предстоящие выходные в регионе пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции

Сотрудники Госавтоинспекции на территории Самарской области в предстоящие выходные дни проводят профилактические мероприятия с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Особое внимание полицейских обращено на предупреждение и пресечение правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

"Региональная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни окружающих, — говорится в сообщении. — Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения".