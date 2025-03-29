Глава СК РФ заинтересовался делом о смерти пациентов частной клиники в Самаре

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту смерти пациентов частной клиники Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных медиа сообщалось о фактах смерти людей, проходивших лечение в одной из частных клиник Самары. В публикации отмечается, что медицинские манипуляции осуществлял доктор, не имеющий на это соответствующей лицензии.

Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.

"Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Воеводину А.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — сообщили в СК РФ.