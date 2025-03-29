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Происшествия

Глава СК РФ заинтересовался делом о смерти пациентов частной клиники в Самаре

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту смерти пациентов частной клиники Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных медиа сообщалось о фактах смерти людей, проходивших лечение в одной из частных клиник Самары. В публикации отмечается, что медицинские манипуляции осуществлял доктор, не имеющий на это соответствующей лицензии.

Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.

"Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Воеводину А.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — сообщили в СК РФ.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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