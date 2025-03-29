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Преступления Происшествия

Заведующую детским садом в Тольятти заподозрили в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021 г. подозреваемая дала указание бухгалтеру о внесении в табели рабочего времени заведомо ложных сведений об отработанном времени сотрудниками дошкольной организации, в соответствии с которыми им была начислена дополнительная подработка в счет заработной платы. Полученные денежные средства передавались руководству детского сада.

В ходе расследования уголовного дела проведен обыск у заместителя главы городского округа Тольятти, курирующего деятельность дошкольных учреждений, в ходе которого была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие не исключает, что к совершению аналогичных преступлений могут быть причастны и другие лица.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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