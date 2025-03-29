Заведующую детским садом в Тольятти заподозрили в мошенничестве

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021 г. подозреваемая дала указание бухгалтеру о внесении в табели рабочего времени заведомо ложных сведений об отработанном времени сотрудниками дошкольной организации, в соответствии с которыми им была начислена дополнительная подработка в счет заработной платы. Полученные денежные средства передавались руководству детского сада.

В ходе расследования уголовного дела проведен обыск у заместителя главы городского округа Тольятти, курирующего деятельность дошкольных учреждений, в ходе которого была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие не исключает, что к совершению аналогичных преступлений могут быть причастны и другие лица.