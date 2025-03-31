Директор частной клиники из Тольятти обманывал пациентов и не платил сотрудникам

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор директору частного медучреждения, которого признали виновным в мошенничестве и невыплате зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С октября 2021 г. по июнь 2024 г. мужчина обманывал клиентов об объеме оказанных им и оплаченных услуг. Ущерб от этих действий составил более 900 тыс. рублей.

Кроме того, с марта 2023 г. по июнь 2024 г. он не выплатил своим сотрудникам более 450 тыс. рублей.

Суд назначил бизнесмену четыре года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также он заплатит штраф 100 тыс. руб. и должен будет полностью возместить ущерб.