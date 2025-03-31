На участке трассы М-5 временно организуют реверсивное движение

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В ночь с 1 на 2 апреля на участке федеральной трассы М-5 в Самарской области (км 960, железнодорожный переезд) будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта и организован реверс. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.