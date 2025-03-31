Сотрудника тольяттинской больницы осудили за хищение надбавок подчиненных

В Тольятти суд вынес приговор бывшему начальнику хозяйственного отдела городской клинической больницы № 2. Мужчину признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2021 по 2023 г. сотрудник больницы увеличивал стимулирующие выплаты подчиненным за работы, которые фактически не выполнялись. Эти средства он забирал себе. Общая сумма похищенного составила 416 тыс. рублей.
Суд назначил обвиняемому полтора года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
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А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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