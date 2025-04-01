Продажа алкоголя без лицензии привела тольяттинскую продавщицу к приговору за взятку

В Тольятти суд вынес приговор продавцу продуктового магазина, которую обвиняли в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В 2024 г. правоохранители поймали женщину на продажу алкоголя без лицензии. Чтобы полицейские не составляли протокол, она предложила сотруднику МВД 20 тыс. рублей. Страж порядка отказался и доложил о предложении руководству.
Суд назначил женщине штраф 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...