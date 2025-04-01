Врачей из Тольятти обвиняют в незаконном оказании медпомощи

В Тольятти предъявили обвинение семерым подозреваемым в покушении на незаконный оборот наркотиков, подделку рецептов на наркотические препараты и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с марта 2022 г. по декабрь 2024 г. под руководством врача-нарколога частного медицинского центра подозреваемые за деньги незаконно помогали жителям региона, в том числе снимали абстинентный синдром. При этом у медицинского центра не было лицензий на предоставление таких услуг на дому и на использование психотропных и сильнодействующих препаратов.

Медики получали лекарства в аптеках по рецептам, выписанным на имена пациентов, не нуждавшихся в подобных лекарствах. Кроме того, клиентов медцентра не информировали о возможных побочных эффектах.

Предполагается, что менее 368 преступлений совершали на территории Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Жигулевска. А за незаконные услуги медики получили более миллиона рублей.

"В рамках расследования уголовного дела провели большой объем работы: допросили 220 свидетелей, назначили более 40 судебных экспертиз, проведены выемки предметов и документов и 21 обыск. Из незаконного оборота изъято свыше 1600 ампул медицинского препарата, содержащего психотропное вещество, и 1790 таблеток сильнодействующих препаратов. Кроме того, в качестве доказательств противоправной деятельности изъята документация, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 30 томов", — комментирует ситуацию Ирина Волк.