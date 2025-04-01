СУ СК начало проверку из-за нелегального хостела для мигрантов в Самаре

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку из-за нарушений миграционного законодательства в хостеле.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в многоквартирном доме в Октябрьском районе Самары работает нелегальный хостел для иностранцев.
Теперь следователи должны установить все обстоятельства случившегося.
Депутат Михаил Матвеев сообщил, что хостел располагается в доме по ул. Подшипниковая, 1/ Артиллерийская 34. По словам депутата, на "заведение" не раз жаловались остальные жильцы. При этом собственник помещения, занимаемого хостелом, в отместку перекрыл всему дому воду, так как вентили находятся на его территории. Также, Михаил Матвеев рассказал, что для разрешения ситуации с водой потребовалось даже вмешательство главы Самары Ивана Носкова. В итоге в хостел все же смогли зайти представители управляющей компании. Администраторы хостела объяснили случившееся коммунальной аварией.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.