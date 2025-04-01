Жительницу Самары будут судить за поддельную инвалидность

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в махинациях с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, женщина на основании фиктивных документов получила инвалидность II группы, а позже на основании этого оформила пенсию и компенсацию за оплату ЖКУ. В итоге с 2014 по 2020 г. самарчанка незаконно получила более 1,3 млн рублей.