Жительницу Самары будут судить за поддельную инвалидность

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в махинациях с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, женщина на основании фиктивных документов получила инвалидность II группы, а позже на основании этого оформила пенсию и компенсацию за оплату ЖКУ. В итоге с 2014 по 2020 г. самарчанка незаконно получила более 1,3 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы