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Преступления Происшествия

Жительницу Самары будут судить за поддельную инвалидность

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в махинациях с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, женщина на основании фиктивных документов получила инвалидность II группы, а позже на основании этого оформила пенсию и компенсацию за оплату ЖКУ. В итоге с 2014 по 2020 г. самарчанка незаконно получила более 1,3 млн рублей.

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Весёлая семейка🙂

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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