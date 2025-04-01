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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области получала выплаты на ребенка, которого не содержала

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовский районный суд Самарской области отправили уголовное дело женщины, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, женщина оформила выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также по уходу за ребенком-инвалидом. При этом она умолчала, что ребенок живет в детском доме-интернате для умственно отсталых детей и находится на полном обеспечении государства. Таким образом, обвиняемая с 2019 по 2024 г. незаконно получала социальные пособия на общую сумму 870 тыс. рублей.

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