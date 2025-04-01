Жительница Самарской области получала выплаты на ребенка, которого не содержала

В Богатовский районный суд Самарской области отправили уголовное дело женщины, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, женщина оформила выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также по уходу за ребенком-инвалидом. При этом она умолчала, что ребенок живет в детском доме-интернате для умственно отсталых детей и находится на полном обеспечении государства. Таким образом, обвиняемая с 2019 по 2024 г. незаконно получала социальные пособия на общую сумму 870 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы