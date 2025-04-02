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В Самаре задержали мужчин, ударивших полицейского

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали подозреваемых, ударивших по голове полицейского. Об этом сообщили в пресс- службе регионального ГУ МВД России.

В областной полиции пояснили, что 28 марта у входа на станцию метро "Российская" пьяные мужчины 35 и 45 лет начали конфликтовать с полицейским. В ходе ссоры они ударили по голове 38-летнего сотрудника правоохранительных органов, который в тот момент находился при исполнении служебных обязанностей, после чего скрылись.

На следующий день, 29 марта, злоумышленников удалось задержать. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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