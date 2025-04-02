В Самаре задержали мужчин, ударивших полицейского

Самарские полицейские задержали подозреваемых, ударивших по голове полицейского. Об этом сообщили в пресс- службе регионального ГУ МВД России.

В областной полиции пояснили, что 28 марта у входа на станцию метро "Российская" пьяные мужчины 35 и 45 лет начали конфликтовать с полицейским. В ходе ссоры они ударили по голове 38-летнего сотрудника правоохранительных органов, который в тот момент находился при исполнении служебных обязанностей, после чего скрылись.

На следующий день, 29 марта, злоумышленников удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".