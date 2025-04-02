Самарец перевел хитрым мошенникам 400 тысяч рублей

В полицию Кировского района Самары обратился 34-летний мужчина, который пожаловался, что у него похитили 400 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником сотовой связи и сообщил об истечении срока действия принадлежащей ему сим-карты. Для продления договора он рекомендовал подтвердить свои учетные данные и сообщить ему четырехзначное число из поступившего смс-сообщения, после чего мужчина сообщил собеседнику еще одну комбинацию, состоящую из шести цифр.

Через несколько минут через мессенджер ему поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что неизвестные пытаются оформить от имени заявителя кредит. С целью предотвращения несанкционированных действий звонивший предложил мужчине обналичить сбережения и временно поместить полученные деньги на безопасные счета. Не предполагая, что общается с мошенником, житель областного центра в ближайшем банкомате снял 400 тысяч рублей и зачислил их на разные реквизиты.

После того, как все указания неизвестного были выполнены и связь прервалась, потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.