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Преступления Происшествия

Суд оставил под стражей главврача самарской поликлиники, подозреваемого в мошенничестве

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рассмотрена апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного врача ГБУЗ СО "Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14" Игоря Немченко, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Самарского областного суда.

В пресс-службе Самарского облсуда пояснили, что органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества медучреждения, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Постановлением Самарского районного суда от 5 марта удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Немченко, подозреваемого в совершении преступления, сроком на 2 месяца, то есть по 3 мая включительно.

"Защитник подозреваемого обжаловал постановление суда первой инстанции в апелляционном порядке, просил его отменить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

27 марта 2025 г. Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не нашел оснований для ее удовлетворения апелляционной, оставив постановление суда первой инстанции без изменения.

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