Суд оставил под стражей главврача самарской поликлиники, подозреваемого в мошенничестве

Рассмотрена апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного врача ГБУЗ СО "Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14" Игоря Немченко, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Самарского областного суда.
В пресс-службе Самарского облсуда пояснили, что органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества медучреждения, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Постановлением Самарского районного суда от 5 марта удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Немченко, подозреваемого в совершении преступления, сроком на 2 месяца, то есть по 3 мая включительно.
"Защитник подозреваемого обжаловал постановление суда первой инстанции в апелляционном порядке, просил его отменить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.
27 марта 2025 г. Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не нашел оснований для ее удовлетворения апелляционной, оставив постановление суда первой инстанции без изменения.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы