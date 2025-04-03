Самарская студентка перевела мошенникам 76 тыс. руб., спасая сбережения

В отдел полиции Самарской области обратилась 21-летняя местная жительница с заявлением о хищении 76 тыс. рублей.

Девушке поступил звонок через мессенджер от неизвестного человека, который

представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета студентки пытаются снять деньги. Для их сохранности необходимо срочно перевести средства на

"безопасный счет".

Самарчанка выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника,

девушка перевела все свои накопления. Мужчина перестал выходить на связь, после чего студентка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.