Житель Большечерниговского района случайно убил собутыльника

Большеглушицким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Большечерниговсого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 30 марта ночью в общежитии между подозреваемым и его товарищем при распитии спиртных напитков возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту несколько ударов в область головы, после чего покинул комнату.

Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.