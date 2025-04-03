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Преступления Происшествия

Житель Большечерниговского района случайно убил собутыльника

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большеглушицким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Большечерниговсого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 30 марта ночью в общежитии  между подозреваемым и его товарищем при распитии спиртных напитков возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту несколько ударов в область головы, после чего покинул комнату.

Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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