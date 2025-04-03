Житель Большечерниговского района случайно убил собутыльника

Большеглушицким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Большечерниговсого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 30 марта ночью в общежитии между подозреваемым и его товарищем при распитии спиртных напитков возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту несколько ударов в область головы, после чего покинул комнату.
Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы