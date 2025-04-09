В региональном минздраве прошел круглый стол, посвященный всемирному Дню здоровья

В министерстве здравоохранения Самарской области прошел круглый стол, посвященный всемирному Дню здоровья. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец и представители 12 некоммерческих организаций региона, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний разных возрастных групп.
Открывая встречу, Андрей Орлов отметил, что Самарская область ежегодно входит в топ-5 регионов России по количеству некоммерческих организаций, участников конкурса президентских грантов, по числу победителей и по объему средств, привлеченных в регион для решения социально значимых задач.
"Несколько десятков некоммерческих организаций, взаимодействующих с министерством здравоохранения, вносят существенный вклад в формирование здорового образа жизни различных групп населения региона, проводят обучение основам самомониторинга, принципам правильного питания, профилактики ВИЧ-инфекции и многим другим направлениям, — рассказал Александр Владимирович. — Благодаря сложившейся системе тесного взаимодействия НКО с министерством здравоохранения и медицинскими организациями их деятельность вносит существенный вклад в достижение целей национальных проектов в Самарской области".
В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в целях повышения эффективности совместной работы в интересах жителей региона.
"Общественники занимаются подготовкой тренеров по адаптивной физической культуре, которые затем работают с пожилыми людьми в программах активного долголетия, а также участвуют в судьбе людей, входящих в группы риска. В том числе, чем больше человек нуждается в тестировании на ВИЧ или туберкулез, тем дальше от системы здравоохранения он находится. НКО ведут большой блок, буквально за руку приводя таких людей в медицинские организации. Кроме того, они берут на себя реабилитацию пациентов с химическими зависимостями", — пояснил Александр Муравец.
В социальном холдинге "Ремар", например, программа реабилитации рассчитана на год. Как рассказал руководитель организации Александр Березовский, полгода пациент проходит курс в стационаре, а еще полгода занимает блок под названием "Социальный лифт" — социальная адаптация, а при необходимости — трудоустройство и переобучение.
"Наша задача — переориентировать человека с употребления психоактивных веществ на собственный ресурс, с помощью которого он может решить проблемы", — рассказал Александр Березовский.
Глава ведомства выразил благодарность за совместную работу и отметил, что встречи с представителями планируется проводить на регулярной основе.
"Вы занимаетесь социально важными и уникальными вещами. Задачи перед нами стоят большие и амбициозные, мы всегда открыты к взаимодействию. Наше совместное сотрудничество помогает нам услышать новые идеи, объединить усилия в решении множества непростых задач и обеспечить помощь различным категориям жителей региона", — подчеркнул Андрей Орлов.
В завершении мероприятия руководитель ведомства вручил всем участникам благодарственные письма.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас