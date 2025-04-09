15 апреля в Самарской области начнут принимать заявки на программу "Земский работник культуры"

С 15 апреля по 15 июля в Самарской области будет проходить прием заявок на участие в программе "Земский работник культуры". Проект направлен на привлечение специалистов в сфере культуры в сельские населенные пункты, поселки городского типа и малые города с численностью населения до 50 тыс. человек.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион обладает богатым культурным наследием, и задача власти — не только сохранять его, но и активно развивать, уделяя особое внимание поддержке специалистов в отдаленных территориях. "Жители региона должны иметь возможность интересно проводить досуг, независимо от того, живут они в крупном городе или небольшом селе", — отметил губернатор.
Для участников программы предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.
"Программа дает возможность специалистам в сфере культуры переехать в сельскую местность или в малонаселенные пункты. Но помимо финансовой поддержки, огромную роль играет и внимание муниципалитетов, которые стараются предоставить жилье, дополнительные социальные гарантии. Это одна из мер, которая должна сработать эффективно. Этот год — пилотный для региона, поэтому мы привлекаем пока 15 таких специалистов", — поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Программа "Земский работник культуры" открывает новые возможности для специалистов, желающих расширить свои горизонты, реализовать свои творческие идеи, тем самым внести свой вклад в развитие культурной жизни в малых городах и селах.
Участниками программы могут стать работники культуры, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также выпускники, которые заканчивают обучение в 2025 году. По условиям трудового договора специалист сферы культуры должен проработать в учреждении не менее пяти лет.
Подробные условия конкурсного отбора опубликованы на сайте министерства.
Программа "Земский работник культуры" открывает новые перспективы для специалистов, готовых развивать культурную среду в малых городах и селах, а также вносить вклад в воспитание подрастающего поколения.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой