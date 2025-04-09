15 апреля в Самарской области начнут принимать заявки на программу "Земский работник культуры"

С 15 апреля по 15 июля в Самарской области будет проходить прием заявок на участие в программе "Земский работник культуры". Проект направлен на привлечение специалистов в сфере культуры в сельские населенные пункты, поселки городского типа и малые города с численностью населения до 50 тыс. человек.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион обладает богатым культурным наследием, и задача власти — не только сохранять его, но и активно развивать, уделяя особое внимание поддержке специалистов в отдаленных территориях. "Жители региона должны иметь возможность интересно проводить досуг, независимо от того, живут они в крупном городе или небольшом селе", — отметил губернатор.

Для участников программы предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

"Программа дает возможность специалистам в сфере культуры переехать в сельскую местность или в малонаселенные пункты. Но помимо финансовой поддержки, огромную роль играет и внимание муниципалитетов, которые стараются предоставить жилье, дополнительные социальные гарантии. Это одна из мер, которая должна сработать эффективно. Этот год — пилотный для региона, поэтому мы привлекаем пока 15 таких специалистов", — поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Программа "Земский работник культуры" открывает новые возможности для специалистов, желающих расширить свои горизонты, реализовать свои творческие идеи, тем самым внести свой вклад в развитие культурной жизни в малых городах и селах.

Участниками программы могут стать работники культуры, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также выпускники, которые заканчивают обучение в 2025 году. По условиям трудового договора специалист сферы культуры должен проработать в учреждении не менее пяти лет.

Подробные условия конкурсного отбора опубликованы на сайте министерства.

Программа "Земский работник культуры" открывает новые перспективы для специалистов, готовых развивать культурную среду в малых городах и селах, а также вносить вклад в воспитание подрастающего поколения.