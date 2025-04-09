Самарская филармония стала мостом между Россией и Абхазией

В понедельник, 7 апреля, Самарская государственная филармония стала площадкой для события в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". В этот день на сцене филармонии состоялся концерт фортепианного дуэта Piano Duo народной артистки Республики Абхазия Нинель Бжании и заслуженной артистки Республики Абхазия Гулизы Авидзбы в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна.

Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Абхазия. Организатором выступил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Многолетняя дружба, подкреплена искусством: Россия и Абхазия продолжают укреплять культурные связи, чему свидетельствует успешная организация "Обменных культурных мероприятий", демонстрирующих глубину и разнообразие сотрудничества между странами.

Перед началом концерта со сцены приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой зачитала министр культуры Самарской области Ирина Калягина. В нем в частности говорилось: "Очень радостно, что этот многожанровый и яркий проект стал уже доброй традицией и каждый год позволяет жителям наших стран познакомиться с творчеством лучших российских и абхазских артистов и коллективов

Сегодня на сцене одного из культурных центров региона — Самарской государственной филармонии — нас ждет удивительная концертная программа в исполнении фортепианного дуэта Piano Duo и Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна. В исполнении блистательных народной артистки Республики Абхазия Нинель Бжании и заслуженной артистки Республики Абхазия Гулизы Авидзбы прозвучат лучшие произведения мировой классики, а также концертные обработки музыкальных композиций из кинематографа!"

Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo — это коллектив, завоевавший любовь абхазской публики своим смелым репертуаром, сочетающим академические традиции и современные жанры. Дуэт успешно исполняет классику, джазовые композиции, рок- и поп-музыку, а также саундтреки из фильмов, превращая концерт в захватывающее шоу. Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под управлением Давида Терзяна — постоянный партнер Piano Duo.

В программе фортепианного дуэта Piano Duo классика встретилась с современностью: Piano Duo & Orchestra представил в Самаре уникальную программу, объединяющую шедевры разных эпох и стилей — от Баха и Вивальди до Дженкинса.