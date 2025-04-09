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Культура

Самарская филармония стала мостом между Россией и Абхазией

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 апреля, Самарская государственная филармония стала площадкой для события в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". В этот день на сцене филармонии состоялся концерт фортепианного дуэта Piano Duo народной артистки Республики Абхазия Нинель Бжании и заслуженной артистки Республики Абхазия Гулизы Авидзбы в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна.

Фото: министерство культуры Самарской области

Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Абхазия. Организатором выступил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Многолетняя дружба, подкреплена искусством: Россия и Абхазия продолжают укреплять культурные связи, чему свидетельствует успешная организация "Обменных культурных мероприятий", демонстрирующих глубину и разнообразие сотрудничества между странами.

Перед началом концерта со сцены приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой зачитала министр культуры Самарской области Ирина Калягина. В нем в частности говорилось: "Очень радостно, что этот многожанровый и яркий проект стал уже доброй традицией и каждый год позволяет жителям наших стран познакомиться с творчеством лучших российских и абхазских артистов и коллективов

Сегодня на сцене одного из культурных центров региона — Самарской государственной филармонии — нас ждет удивительная концертная программа в исполнении фортепианного дуэта Piano Duo и Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна. В исполнении блистательных народной артистки Республики Абхазия Нинель Бжании и заслуженной артистки Республики Абхазия Гулизы Авидзбы прозвучат лучшие произведения мировой классики, а также концертные обработки музыкальных композиций из кинематографа!"

Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo — это коллектив, завоевавший любовь абхазской публики своим смелым репертуаром, сочетающим академические традиции и современные жанры. Дуэт успешно исполняет классику, джазовые композиции, рок- и поп-музыку, а также саундтреки из фильмов, превращая концерт в захватывающее шоу. Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под управлением Давида Терзяна — постоянный партнер Piano Duo.

В программе фортепианного дуэта Piano Duo классика встретилась с современностью: Piano Duo & Orchestra представил в Самаре уникальную программу, объединяющую шедевры разных эпох и стилей — от Баха и Вивальди до Дженкинса.

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Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

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