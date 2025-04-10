Самарская студентка безуспешно пыталась купить аккаунт в онлайн-игре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадала 21-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Студентка хотела купить аккаунт в онлайн-игре, нашла в интернете объявление и связалась с продавцом. Тот назвал цену в 4,5 тыс. руб. Девушка перечислила деньги и скинула фотографию чека. Однако после этого "продавец" пропал, а доступ, а аккаунту потерпевшая так и не получила.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы