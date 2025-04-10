Самарская студентка безуспешно пыталась купить аккаунт в онлайн-игре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадала 21-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Студентка хотела купить аккаунт в онлайн-игре, нашла в интернете объявление и связалась с продавцом. Тот назвал цену в 4,5 тыс. руб. Девушка перечислила деньги и скинула фотографию чека. Однако после этого "продавец" пропал, а доступ, а аккаунту потерпевшая так и не получила.