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Происшествия

На стройке дома в Самаре выявили шесть нарушений миграционного законодательства

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УМВД России по Самаре совместно с представителями общественности и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Октябрьского района областного центра, сообщает региональное ГУ МВД. В ходе рейда, на территории стройки полицейские пресекли шесть нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В отношении нарушителей сотрудниками полиции составлены четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.27 КоАП РФ "Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета" и два административных материала — ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".

В отношении всех задержанных нарушителей приняты соответствующие меры. Иностранные граждане доставлены в отдел полиции, где прошли процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Кроме того, проведена тщательная проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. В настоящее время решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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