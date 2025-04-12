На стройке дома в Самаре выявили шесть нарушений миграционного законодательства

Сотрудники УМВД России по Самаре совместно с представителями общественности и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Октябрьского района областного центра, сообщает региональное ГУ МВД. В ходе рейда, на территории стройки полицейские пресекли шесть нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства.

В отношении нарушителей сотрудниками полиции составлены четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.27 КоАП РФ "Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета" и два административных материала — ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".

В отношении всех задержанных нарушителей приняты соответствующие меры. Иностранные граждане доставлены в отдел полиции, где прошли процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Кроме того, проведена тщательная проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. В настоящее время решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.