На стройке дома в Самаре выявили шесть нарушений миграционного законодательства

Сотрудники УМВД России по Самаре совместно с представителями общественности и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Октябрьского района областного центра, сообщает региональное ГУ МВД. В ходе рейда, на территории стройки полицейские пресекли шесть нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства.
В отношении нарушителей сотрудниками полиции составлены четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.27 КоАП РФ "Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета" и два административных материала — ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".
В отношении всех задержанных нарушителей приняты соответствующие меры. Иностранные граждане доставлены в отдел полиции, где прошли процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Кроме того, проведена тщательная проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. В настоящее время решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации.
Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.