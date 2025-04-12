В Кинель-Черкасском районе перевернулся Volvo, двое пострадали

В пятницу, 11 апреля, в Кинель-Черкасском районе на 4,5 км а/д "Самара-Бугуруслан-Березняки" съехал с дороги и перевернулся в кювет автомобиль Volvo 850, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 16:28. В пути следования нарушил требования п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением.

С места аварии госпитализированы местные жители: отказавшийся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель и 39-летняя пассажир.