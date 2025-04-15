Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала первую победу под руководством победительницы Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трехкратной финалистки ТБШ в одиночном разряде, бывшей первой ракетки мира, российской теннисистки Динары Сафиной.

В матче первого круга турнира в Штутгарте Шнайдер одолела 51-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову.

В первом сете теннисистки на протяжении почти всего времени не давали друг другу шансов сделать брейк. Чуть чище и точнее играла Кудерметова, и в конце концов это сказалось. В 11-м гейме Вероника здорово атаковала на приеме и с третьего брейк-пойнта взяла подачу Шнайдер, после чего подала на матч — 7:5 за 49 минут.

Второй сет начался так, как и первый. До 2:2 теннисистки дошли без брейков. А затем Шнайдер перехватила инициативу — и выиграла четыре гейма подряд. Кудерметова допустила слишком много неточностей в этой партии (14 невынужденных ошибок против шести у соперницы), которые привели сначала к одному брейку в исполнении Дианы, а затем и ко второму — 6:2 за 36 минут.

В решающей партии первой вышла вперед с преимуществом Кудерметова, сделавшая брейк в третьем гейме. Что касается Шнайдер, то ей после пятого гейма потребовался медицинский перерыв. Диана испытывала дискомфорт в области правого плеча и шеи.

сразу после этого Шнайдер ответила своим брейком. Кудерметова начала гейм с 40:0, однако серия ошибок — и уже "ровно". Со второго брейк-пойнта Диана сравняла счет в сете — 3:3. На этом она не остановилась и, взяв сначала свой гейм, сделала затем второй брейк подряд, после того как Вероника на брейк-пойнте не выдержала напряжения и допустила двойную ошибку. Подавая на матч, Шнайдер взяла гейм под ноль — 5:7, 6:2, 6:3 за 2 часа 16 минут. Со счета 1:3 в пользу Кудерметовой Диана выиграла пять геймов подряд.

Во втором круге Шнайдер сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая одолела белоруску Александру Саснович (Q) — 7:6 (7:3), 6:2, пишет championat.com.