Москвичи купили самарскую аптечную сеть "Алия"

Еще одна самарская аптечная сеть сменила владельца. "Алию" Лилии Канюкаевой купила московская "Ригла".
"Свершившаяся сделка — отправная точка в освоении новых для компании "Ригла" регионов развития, а также качественного наращивания присутствия в субъектах РФ. Во флагманской для сети "Алия" Самарской области мы планируем увеличить долю рынка с текущих 2,8% до 10%. Уверен, что сформировавшиеся корпоративные практики и профессионализм команды сети "Алия" в синергии с опытом и технологичностью крупнейшего федерального игрока фармритейла позволят продолжить поступательное совместное развитие с опорой на экономическую эффективность и высокие стандарты клиентского сервиса", — прокомментировал сделку генеральный директор аптечной сети "Ригла" Борис Попов.
Теперь под контроль "Риглы" переходят 7 юрлиц, владеющих 174 аптеками под брендом "Алия":
- 118 аптек — в Самарской области,
- 17 — в Оренбургской области,
- 11 — в Татарстане,
- 9 — в Башкортостане,
- 7 — в Ульяновской области,
- 5 — в Саратовской области,
- 4 — в Пензенской области,
- 3 — в Тюменской области.
По данным AlphaRM, сеть занимает в Самарской области долю рынка в 7% и входит в пятерку крупнейших в регионе. Доля в целом по РФ — 0,21%. "Ригла" же с учетом новых точек насчитывает 5 938 аптек в 75 регионах. Благодаря сделки, столичная сеть смогла зайти в Оренбургскую и Пензенскую области.
Несколько лет назад в Самаре закрылась сеть аптек "Биомед". Ее выкупил уфимский ритейлер "ФармЛенд".
"Ригла" входит в группу компаний "Протек". Основали ее в 1990 г. выходцы из Московского физико-технического института Вадим Якунин и Григор Хачатуров. Изначально они занимались импортом компьютеров, написанием программ, туристическим бизнесом. Но впоследствии занялись импортом лекарственных препаратов в Россию. В итоге дистрибьюторский бизнес стал основным направлением работы ГК. Однако сейсчас она также производит лекарства и занимается их продажей. К тому же "Протеку" принадлежат московские медклиники "Атлас". В настоящее время Вадим Якунин является основным владельцам холдинга. В 2024 году он занял 107-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 1,3 млрд долларов.