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Инвестиции Финансы

Специальные тарифы на Каско техники DONGFENG при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно с партнёром "ВСК" предлагают специальные условия страхования грузового транспорта марки DONGFENG: при финансировании предоставляется эксклюзивная скидка на полис страхования.

Оформляя лизинг грузовые автомобили марки DONGFENG клиент сможет применить сквозной тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,75% от стоимости транспортного средства. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда DONGFENG и распространяется только на новые ТС. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга — до 60 месяцев и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года.

Так, например, при оформлении лизинга на самосвал DONGFENG с колёсной базой 6*4 за 7 млн рублей стоимость полиса Каско составит 122 500 рублей, которые можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, выкупной платёж от 1000 руб., равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. В рамках договора на технику DONGFENG клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия. Приобретение техники DONGFENG доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте компании.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID:2VSb5yiVide

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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