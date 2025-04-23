Специальные тарифы на Каско техники DONGFENG при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE совместно с партнёром "ВСК" предлагают специальные условия страхования грузового транспорта марки DONGFENG: при финансировании предоставляется эксклюзивная скидка на полис страхования.

Оформляя лизинг грузовые автомобили марки DONGFENG клиент сможет применить сквозной тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,75% от стоимости транспортного средства. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда DONGFENG и распространяется только на новые ТС. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга — до 60 месяцев и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года.

Так, например, при оформлении лизинга на самосвал DONGFENG с колёсной базой 6*4 за 7 млн рублей стоимость полиса Каско составит 122 500 рублей, которые можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, выкупной платёж от 1000 руб., равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. В рамках договора на технику DONGFENG клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия. Приобретение техники DONGFENG доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте компании.