16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр "Мой бизнес" отмечает 4-летие Скоростные перевозки по Волге на паузе: самарские власти готовятся выкупить "Валдаи" От отклонений к манипуляциям: что не так с правилами застройки Самары Минтуризма требует вернуть субсидию за непостроенный яхт-клуб в Ширяево "Важно увязать застройку с транспортом": реформу КРТ назвали новым шансом на развитие Безымянки

Экономическая политика Экономика и бизнес

Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр "Мой бизнес" отмечает 4-летие

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный центр "Мой бизнес" - единое окно оказания государственной поддержки для жителей всей области - работает в Самаре уже четыре года. В Доме предпринимателя представлены все организации и структуры, оказывающие услуги для бизнеса, самозанятых, а также тех, кто только планирует начать свое дело.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Сегодня сеть центров "Мой бизнес" Самарской области насчитывает 11 площадок - они работают в каждом городском округе. Потенциальные и действующие предприниматели могут выбрать ближайший центр и обратиться со своими вопросами по открытию своего дела, развитию, продвижению, финансовой поддержке, выходу на экспорт и другим вопросам.

"Сегодня более 40% самарцев, занятых в экономике, трудятся в секторе малого и среднего бизнеса. Центры "Мой бизнес" стали настоящими помощниками для предпринимателей, где каждый в режиме "одного окна" сможет решить вопросы с подбором инструментов господдержки, получением самых разных услуг, направленных на рост и развитие бизнеса. В областной столице работает региональный центр "Мой бизнес", который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства", - подчеркнул врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

За 4 года работы центром "Мой бизнес" оказано более 144 тысяч услуг для предпринимателей, поддержку получили около 28 тысяч субъектов МСП и более 12 тысяч самозанятых и физических лиц. Было проведено более 500 выставочных мероприятий и 11 крупных форумов.

Предприниматели активно пользуются финансовыми инструментами: Гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь более 15,8 млрд рублей на развитие, благодаря льготным финансовым продуктам: микрозаймам и поручительствам. Кроме того, предприниматели активно осваивают внешние рынки: при содействии Центра поддержки экспорта субъекты МСП заключили 479 экспортных контрактов на сумму 23,8 млрд рублей.

"Рад поздравить большой и эффективный коллектив Центра "Мой Бизнес" с днем создания! "Мой бизнес" - это не просто организация, оказывающая поддержку предпринимателям региона, это надежный партнер, друг, коллега и соратник! Благодарим за вашу поддержку и сопричастность к нашим победам, достижениям. Мы развиваемся вместе", - подчеркнул директор "ТПК Брик" Игорь Петров.

В региональном центре "Мой бизнес", помимо консультаций и подачи заявок на получение господдержки, доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. Проводятся бизнес-мероприятия, регулярные встречи власти и бизнеса.

"Благодарю центр "Мой бизнес" за активную помощь на моем предпринимательском пути! Маркеты, образовательные программы, грант - все это дало рост бренда за последний год и статус "Прорыв года". Благодарю сотрудников центра, кто лично помогает и поддерживает меня", - рассказала художник, дизайнер, основатель бренда "Yanik-art" Яна Кузнецова.

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. Кроме того, работает "горячая линия" для бизнеса по тел. 8-800-300-63-63.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4