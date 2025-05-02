В Волжском районе на пожаре в частном доме пострадал ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 мая, в пос. Спутник Волжского района произошел пожар в частном доме №22 на ул. Павлоградской, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.