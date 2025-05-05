В Кинельском районе госпитализировали женщину, которая перевернулась на машине в кювет

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В воскресенье, 4 мая, в 8:44 в Кинельском районе произошло ДТП, в котором пострадала 49-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области