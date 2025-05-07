В Тольятти поймали велосипедного вора

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже велосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле в полицию Автозаводского района Тольятти обратился местный житель. Он сообщил, что с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ему велосипед. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полиция проверила места возможного сбыта краденного и выяснила, что похожий велосипед сдали в один из комиссионных магазинов. Выяснилось, что к хищению может быть причастен 30-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Его задержали и тот сознался в содеянном. Он пояснил, что увидел непристегнутый велосипед и решил сдать его в ломбард, а вырученные деньги потратить на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".