В Тольятти поймали велосипедного вора

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже велосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В апреле в полицию Автозаводского района Тольятти обратился местный житель. Он сообщил, что с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ему велосипед. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полиция проверила места возможного сбыта краденного и выяснила, что похожий велосипед сдали в один из комиссионных магазинов. Выяснилось, что к хищению может быть причастен 30-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Его задержали и тот сознался в содеянном. Он пояснил, что увидел непристегнутый велосипед и решил сдать его в ломбард, а вырученные деньги потратить на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы