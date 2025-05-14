Культцентр "ЗИМ Галерея" представил программу на "Ночь музеев"

В субботу, 17 мая, "ЗИМ Галерея" присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев". Культурный центр будет работать с 15:00 до 23:00, а гостей ждет насыщенная программа (12+) — экскурсии по действующим выставкам, литературно-музыкальное представление по стихам Есенина и концерт хоровой музыки. Вход на все мероприятия свободный.
В галерее будут работать две выставки. "Обгоняя время" (12+) — совместный проект драматического театра "Грань" и "ЗИМ Галереи". Он состоит из серии фоторабот, созданных художником-постановщиком Урсулой Берг и фотографом Дмитрием Недыхаловым в строящемся здании театра "Грань" в Новокуйбышевске. "Завод на моей юбке" (12+) — персональная выставка самарской художницы Марии Самойловой. Ее работы — это размышления на тему индустриальных пейзажей и невидимого женского труда на производстве.
Программа мероприятий "ЗИМ Галереи" в рамках "Ночи музеев":
- 17.00 — экскурсия Марии Самойловой по выставке "Завод на моей юбке" (12+);
- 18.00 — экскурсия по выставке "Обгоняя время" (12+). Ее проведут художник-постановщик Урсула Берг и заведующая архивом театра "Грань" Елена Прокопенко;
- 19.00 — Литературно-музыкальная композиция актера театра "Грань" Дениса Евневича "Есенин. Хулиганская лирика" (18+), приуроченная к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и 100-летию со дня его трагической гибели. Стихи и интересные факты биографии одного из самых любимых поэтов Серебряного века прозвучат в музыкальном сопровождении Валерия Ксенофонтова (гитара) и Олега Титова (баян);
- 21.00 — Концерт (12+) хора Aeternitas самарского православного собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия и дуэта Анны Авакян (вокал) и Артема Тер-Оганнисяна (дудук). В программу войдут русские и армянские народные песни в авторской обработке, а также произведения из репертуара хора.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее