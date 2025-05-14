Культцентр "ЗИМ Галерея" представил программу на "Ночь музеев"

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В субботу, 17 мая, "ЗИМ Галерея" присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев". Культурный центр будет работать с 15:00 до 23:00, а гостей ждет насыщенная программа (12+) — экскурсии по действующим выставкам, литературно-музыкальное представление по стихам Есенина и концерт хоровой музыки. Вход на все мероприятия свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"