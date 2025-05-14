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Музеи и выставки Культура

Культцентр "ЗИМ Галерея" представил программу на "Ночь музеев"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 мая, "ЗИМ Галерея" присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев". Культурный центр будет работать с 15:00 до 23:00, а гостей ждет насыщенная программа (12+) — экскурсии по действующим выставкам, литературно-музыкальное представление по стихам Есенина и концерт хоровой музыки. Вход на все мероприятия свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В галерее будут работать две выставки. "Обгоняя время" (12+) — совместный проект драматического театра "Грань" и "ЗИМ Галереи". Он состоит из серии фоторабот, созданных художником-постановщиком Урсулой Берг и фотографом Дмитрием Недыхаловым в строящемся здании театра "Грань" в Новокуйбышевске. "Завод на моей юбке" (12+) — персональная выставка самарской художницы Марии Самойловой. Ее работы — это размышления на тему индустриальных пейзажей и невидимого женского труда на производстве.

Программа мероприятий "ЗИМ Галереи" в рамках "Ночи музеев":

  • 17.00 — экскурсия Марии Самойловой по выставке "Завод на моей юбке" (12+);
  • 18.00 — экскурсия по выставке "Обгоняя время" (12+). Ее проведут художник-постановщик Урсула Берг и заведующая архивом театра "Грань" Елена Прокопенко;
  • 19.00 — Литературно-музыкальная композиция актера театра "Грань" Дениса Евневича "Есенин. Хулиганская лирика" (18+), приуроченная к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и 100-летию со дня его трагической гибели. Стихи и интересные факты биографии одного из самых любимых поэтов Серебряного века прозвучат в музыкальном сопровождении Валерия Ксенофонтова (гитара) и Олега Титова (баян);
  • 21.00 — Концерт (12+) хора Aeternitas самарского православного собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия и дуэта Анны Авакян (вокал) и Артема Тер-Оганнисяна (дудук). В программу войдут русские и армянские народные песни в авторской обработке, а также произведения из репертуара хора.

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