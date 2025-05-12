"ЗИМ Галерея" покажет выставку "Завод на моей юбке"

В среду, 14 мая, в 19:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Завод на моей юбке" (12+) самарской художницы Марии Самойловой. В экспозиции представят работы, посвященные производственной тематике и женскому труду.

Мария Самойлова — самарская художница, работающая с социальными и общественными темами, такими, как общество потребления, женский труд, социум и его отношения, место обычного человека в сложном мире.

В проекте "Завод на моей юбке" художница обращается к теме невидимого женского труда и пытается выйти за рамки дихотомий "мужское-женское", "промышленное-ручное", "общественное-интимное", "рабочее-домашнее".

"Несколько лет я работала на разных по размеру, направлению и подходам к управлению заводах. Моя работа требовала операционной эффективности и скрупулезности: в сжатые сроки я готовила пакеты тендерной документации, превращая стандартные формы в безупречные документы. Руководство настолько доверяло качеству моей работы, что подписывало бумаги без дополнительных проверок — этот уровень уверенности стал одним из факторов, обеспечивших заключение контрактов на миллионы. Однако в коллективе мою роль часто сводили к стереотипному ярлыку — "девушка с бумажками", — рассказывает Мария Самойлова.

Художница рисует фабрики и заводы, на которые много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью.

В экспозиции представлены произведения, выполненные в разных жанрах — живопись, графика, фотография, скульптура, сочетания разных материалов и техник.

Мария Самойлова окончила СГЭУ и Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина, а также курсы в нескольких частных художественных школах (Школа современного искусства Quadro Оксаны Стоговой, Школа современного искусства "Концепция", Школа авангарда Сергея Баландина, мастерская "Среда обучения", мастерская Арсения Жиляева). Продолжает обучение в магистратуре Самарского университета по специальности "Философия".

Выставка продлится до 1 июня. Вход свободный.