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Власть и политика

ЦУР подвел итоги ежемесячного рейтинга государственных сообществ во "ВКонтакте"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр управления регионом Самарской области подвел итоги ежемесячного рейтинга государственных сообществ в "ВКонтакте". Эксперты оценивали качество контента, скорость реакции на вопросы пользователей и удобство подачи информации.

Аналитики регионального ЦУРа отмечают положительную динамику: официальные страницы региона стали более удобными, информативными и интерактивными. Улучшился дизайн, контент стал проще и полезнее, а жители Самарской области стали чаще обращаться к источникам с меткой "Госорганизация", чтобы получать актуальную и достоверную информацию.

Так, в лидерах апрельского рейтинга — сообщества, которые публикуют информацию в различных форматах (от инфографики до видеоформатов), оперативно отвечают на комментарии и регулярно проводят голосования и опросы, вовлекая жителей в обсуждение важных для региона вопросов.

Топ-5 лидеров рейтинга государственных пабликов Самарской области за апрель:

— "Самарская область";
— "Город Сызрань";
— "Минсоцдемографии Самарской области";
— "Администрация г. о. Новокуйбышевск";
— "Администрация Тольятти".

"Госпаблики — прямой канал связи между властью и людьми. Для региона этот ресурс очень важен, потому что дает жителям актуальную информацию: о решениях правительства, новых проектах, мерах поддержки. Никаких слухов, только проверенные факты. В госпабликах коллеги публикуют официальные данные, разъясняют сложное простым языком и отвечают на вопросы. Это не сухие пресс-релизы, а живой диалог", — отметила Екатерина Сидорова, руководитель ЦУР Самарской области.

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