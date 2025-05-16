ЦУР подвел итоги ежемесячного рейтинга государственных сообществ во "ВКонтакте"

Центр управления регионом Самарской области подвел итоги ежемесячного рейтинга государственных сообществ в "ВКонтакте". Эксперты оценивали качество контента, скорость реакции на вопросы пользователей и удобство подачи информации.
Аналитики регионального ЦУРа отмечают положительную динамику: официальные страницы региона стали более удобными, информативными и интерактивными. Улучшился дизайн, контент стал проще и полезнее, а жители Самарской области стали чаще обращаться к источникам с меткой "Госорганизация", чтобы получать актуальную и достоверную информацию.
Так, в лидерах апрельского рейтинга — сообщества, которые публикуют информацию в различных форматах (от инфографики до видеоформатов), оперативно отвечают на комментарии и регулярно проводят голосования и опросы, вовлекая жителей в обсуждение важных для региона вопросов.
Топ-5 лидеров рейтинга государственных пабликов Самарской области за апрель:
— "Самарская область";
— "Город Сызрань";
— "Минсоцдемографии Самарской области";
— "Администрация г. о. Новокуйбышевск";
— "Администрация Тольятти".
"Госпаблики — прямой канал связи между властью и людьми. Для региона этот ресурс очень важен, потому что дает жителям актуальную информацию: о решениях правительства, новых проектах, мерах поддержки. Никаких слухов, только проверенные факты. В госпабликах коллеги публикуют официальные данные, разъясняют сложное простым языком и отвечают на вопросы. Это не сухие пресс-релизы, а живой диалог", — отметила Екатерина Сидорова, руководитель ЦУР Самарской области.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.