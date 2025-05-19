В Самарской области ребята-воспитанники социальных учреждений представили свои таланты

Состоялся гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса "Творчество. Успех. Радость!", который в Самарской области прошел в 15 раз. Фестиваль стал частью общественного проекта Приволжского федерального округа "Вернуть детство", инициированного Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Организаторами фестиваля-конкурса воспитанников организаций для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, выступают Благотворительный фонд "Радость", министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования Самарской области.

Под эгидой проекта проходит целый ряд различных мероприятий, направленных на социализацию детей из организаций для детей-сирот, на включение их в творческую, спортивную жизнь.

Около трехсот ребят ежегодно становятся участниками фестиваля-конкурса. Сегодня более 50 участников из разных городов и районов Самарской области представили свои творческие номера. Самому младшему участнику всего 5 лет, он воспитанник центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик" м. р. Приволжский.

"Сцена дает возможность открыться и узнать других людей. Это очень важно для меня и всех, кто участвует в этом фестивале", — делится конкурсантка из Сызрани Жасмин Еремян.

В рамках фестиваля подвели итоги и регионального конкурса декоративно-прикладного творчества "Мастерок". Воспитанники социальных учреждений представили свои поделки, среди которых и яркие игрушки, и работы на серьезные темы, посвященные Великой отечественной войне и СВО. Для любителей мастерить организовали творческие мастер-классы. Из Чапаевска на конкурс приехала целая делегация, самой юной ее участнице всего 5 лет.

"Дети очень рады, для них это большое событие. Заранее готовились, выбирали номер, репетировали, обсуждали. Это важно приехать, справиться с волнением и показать свой талант", — рассказала воспитатель реабилитационной школы-интерната "Восхлждение" (г. Чапаевск) Анна Журавлева.

Победители и призеры фестиваля-конкурса "Творчество. Успех. Радость!" войдут в команду, которая представит регион на фестивале в Уфе, где пройдет финал общественного проекта Приволжского федерального округа "Вернуть детство".