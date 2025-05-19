В Самарской области ребята-воспитанники социальных учреждений представили свои таланты

Состоялся гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса "Творчество. Успех. Радость!", который в Самарской области прошел в 15 раз. Фестиваль стал частью общественного проекта Приволжского федерального округа "Вернуть детство", инициированного Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Организаторами фестиваля-конкурса воспитанников организаций для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, выступают Благотворительный фонд "Радость", министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования Самарской области.
Под эгидой проекта проходит целый ряд различных мероприятий, направленных на социализацию детей из организаций для детей-сирот, на включение их в творческую, спортивную жизнь.
Около трехсот ребят ежегодно становятся участниками фестиваля-конкурса. Сегодня более 50 участников из разных городов и районов Самарской области представили свои творческие номера. Самому младшему участнику всего 5 лет, он воспитанник центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик" м. р. Приволжский.
"Сцена дает возможность открыться и узнать других людей. Это очень важно для меня и всех, кто участвует в этом фестивале", — делится конкурсантка из Сызрани Жасмин Еремян.
В рамках фестиваля подвели итоги и регионального конкурса декоративно-прикладного творчества "Мастерок". Воспитанники социальных учреждений представили свои поделки, среди которых и яркие игрушки, и работы на серьезные темы, посвященные Великой отечественной войне и СВО. Для любителей мастерить организовали творческие мастер-классы. Из Чапаевска на конкурс приехала целая делегация, самой юной ее участнице всего 5 лет.
"Дети очень рады, для них это большое событие. Заранее готовились, выбирали номер, репетировали, обсуждали. Это важно приехать, справиться с волнением и показать свой талант", — рассказала воспитатель реабилитационной школы-интерната "Восхлждение" (г. Чапаевск) Анна Журавлева.
Победители и призеры фестиваля-конкурса "Творчество. Успех. Радость!" войдут в команду, которая представит регион на фестивале в Уфе, где пройдет финал общественного проекта Приволжского федерального округа "Вернуть детство".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...