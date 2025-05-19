В Самарской области совершенствуют поддержку бизнеса в сфере креативных индустрий

На площадке творческого кластера "Станкозавод" прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.
Первый конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий прошел в 2024 году. Тогда 20 предпринимателей региона получили финансовую поддержку своих творческих проектов на общую сумму 10 млн рублей. В этом году предприниматели вновь могут заявиться на конкурс и получать поддержку от государства.
"Основная задача этой встречи — обсудить условия предоставления гранта, чтобы бюджетные инвестиции в эти гранты приносили эффект и самому бизнесу, и нашему региону. Через несколько недель мы будем обсуждать конкретные параметры нормативного акта по предоставлению грантов. И, конечно, будем встречаться с предпринимателями на консультациях, во время обучения", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
В ходе встречи участники обсудили критерии отбора победителей, цели, на которые можно направить средства гранта, условия, которым должен соответствовать бизнес заявителя и какая будет отчетность. Представители креативного сообщества предложили много конструктивных идей, которые будут учтены при доработке документа. Это поможет сделать поддержку доступнее, а процедуру конкурсного отбора максимально понятной и прозрачной.
"Деятельность печатного издания — это финансово-затратная история, к тому же мы сейчас делаем ремонт, планируем создать отдельную фотостудию, и финансовую поддержку хотели бы вложить именно в закупку фотооборудования, чтобы наши снимки были еще качественней", — делится Светлана Руссель, владелица и главный редактор журнала Roussel Collection.
Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. Участвовать смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.
Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Старт приема заявок на участие в конкурсе будет объявлен на портале mybiz63.ru и сайте минэкономразвития региона.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...