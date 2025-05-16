В Жигулевском заповеднике открылся экопарк "Натуралист"

В Жигулевском заповеднике 15 мая состоялось торжественное открытие экологического парка "Натуралист".
Это круглогодичное познавательно-игровое пространство расположено в с. Бахилова Поляна рядом с визит-центром "Жигули заповедные" и администрацией особо сохраняемой природной территории.
"Экопарк "Натуралист" — это не просто новый объект инфраструктуры, а интерактивное пространство, где будет интересно и детям, и взрослым. Мы все чаще видим, как люди стремятся отдыхать внутри страны, искать смыслы, а не просто маршруты. И мы стараемся отвечать на этот запрос — не шаблонно, а с заботой о том, чтобы впечатления были настоящими и глубокими. Пусть "Натуралист" станет точкой притяжения, вдохновения и новых открытий. Спасибо всем, кто помог воплотить эту идею в жизнь!" — прокомментировал директор Жигулевского заповедника Роман Горелов, открывая экопарк.
На территории экопарка ярко и нескучно представлена информация о животном и растительном мире Жигулей, палеонтологических находках и других удивительных научных факта. У детей будет возможность забраться в гнездо орлана-белохвоста, помериться ростом с лесными жителям и даже принять участие в палеонтологических раскопках. Все архитектурные формы парка изготовлены из дерева и других природных материалов.
Проект был реализован в рамках государственной программы "Развитие туристско-рекреационного кластера Самарской области на 2015–2025 годы" при финансировании Министерства туризма Самарской области, а также благодаря финансовой поддержке благотворительного Фонда Натальи Торнквист "Возрождение Природы".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...