В Жигулевском заповеднике открылся экопарк "Натуралист"

В Жигулевском заповеднике 15 мая состоялось торжественное открытие экологического парка "Натуралист".

Это круглогодичное познавательно-игровое пространство расположено в с. Бахилова Поляна рядом с визит-центром "Жигули заповедные" и администрацией особо сохраняемой природной территории.

"Экопарк "Натуралист" — это не просто новый объект инфраструктуры, а интерактивное пространство, где будет интересно и детям, и взрослым. Мы все чаще видим, как люди стремятся отдыхать внутри страны, искать смыслы, а не просто маршруты. И мы стараемся отвечать на этот запрос — не шаблонно, а с заботой о том, чтобы впечатления были настоящими и глубокими. Пусть "Натуралист" станет точкой притяжения, вдохновения и новых открытий. Спасибо всем, кто помог воплотить эту идею в жизнь!" — прокомментировал директор Жигулевского заповедника Роман Горелов, открывая экопарк.

На территории экопарка ярко и нескучно представлена информация о животном и растительном мире Жигулей, палеонтологических находках и других удивительных научных факта. У детей будет возможность забраться в гнездо орлана-белохвоста, помериться ростом с лесными жителям и даже принять участие в палеонтологических раскопках. Все архитектурные формы парка изготовлены из дерева и других природных материалов.

Проект был реализован в рамках государственной программы "Развитие туристско-рекреационного кластера Самарской области на 2015–2025 годы" при финансировании Министерства туризма Самарской области, а также благодаря финансовой поддержке благотворительного Фонда Натальи Торнквист "Возрождение Природы".