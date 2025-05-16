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Общество

Самарская область инвестирует в будущее: наставники осваивают инструменты проектного управления для реализации социально значимых инициатив

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 мая, в территориальном центре занятости населения Самары и Волжского района прошел тренинг "Целеполагание и построение системы ключевых показателей" в рамках программы "Наставничество".

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

Программу курирует министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Мероприятие провела автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования  "Таволга". Оно стало ключевым этапом в подготовке наставников и наставляемых к успешной реализации социально значимых проектов для Самарской области.

В этом году программа "Наставничество" призвана стать стратегической инвестицией в развитие профессионального потенциала. В условиях меняющегося рынка труда, когда привлечение, удержание и развитие талантов становятся приоритетными задачами, наставничество играет важнейшую роль в формировании корпоративной культуры, создании кадрового резерва и обеспечении преемственности.
Среди участников программы представители промышленных предприятий, органов власти, социальных учреждений, а также здравоохранения.

Одним из наставников выступает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Совместно со своей наставляемой Эльмирой Акамовой (заведующий отделением-врач-онколог, Самарский областной клинический онкологический диспансер) он работает над проектом "Центр апробации инновационных технологий". Цель проекта предоставление возможностей специализированных комплексных методик лечения для жителей Самарского региона. Планируется задействовать следующие методики: использование инновационных препаратов и схем лечения на этапе апробации по согласованию с ведущими НИИ (иммунотерапия, противоопухолевая химиотерапия, использование препаратов при генетических заболеваниях); специализированные хирургические методики коррекции болевого синдрома; специализированные методики питания.

Также среди проектов — "Семейный маршрут", направленный на создание качественного взаимодействия молодых семей с детьми в г. о.Сызрань через реализацию семейной программы. Работают над проектом Юрий Курдин, заместитель директора муниципального казенного учреждения "Центр общественных организаций" муниципального района Сергиевский Самарской области, и Оксана Коноплева, медицинская сестра, ГБУ СО Сызранский геронтопсихиатрический центр.

Тренинг "Целеполагание и построение системы ключевых показателей в организации" направлен на освоение участниками практических навыков самостоятельного проектирования KPI для конкретных проектов, а также на выработку четкого понимания взаимосвязи между целями проекта и измерителями его успешности.

Программа тренинга включала в себя теоретическую часть и практическую деловую игру "Разработка KPI-плана для организации". В завершении участники получили домашнее задание — доработать цели своих проектов с учетом полученных практических навыков.

"Наставники нового поколения — это не просто носители профессиональных знаний, — отметила директор АНОО ДПО "Таволга" Алевтина Воронцова. — Они — лидеры мнений, вдохновители и стратегические партнеры, являющиеся воплощением корпоративной культуры и ценностей организации. Наша программа "Наставничество" помогает им соответствовать этому высокому статусу, предоставляя возможности для личностного и профессионального роста".

Участники программы, прошедшие обучение, в дальнейшем будут использовать полученные знания и навыки для генерации и реализации социально значимых проектов, направленных на развитие Самарской области. На выпускном этапе наставническим парам предстоит защита проектов, по итогам которой участники получат удостоверения о повышении квалификации.

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