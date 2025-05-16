Самарская область инвестирует в будущее: наставники осваивают инструменты проектного управления для реализации социально значимых инициатив

В четверг, 15 мая, в территориальном центре занятости населения Самары и Волжского района прошел тренинг "Целеполагание и построение системы ключевых показателей" в рамках программы "Наставничество".
Программу курирует министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Мероприятие провела автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования "Таволга". Оно стало ключевым этапом в подготовке наставников и наставляемых к успешной реализации социально значимых проектов для Самарской области.
В этом году программа "Наставничество" призвана стать стратегической инвестицией в развитие профессионального потенциала. В условиях меняющегося рынка труда, когда привлечение, удержание и развитие талантов становятся приоритетными задачами, наставничество играет важнейшую роль в формировании корпоративной культуры, создании кадрового резерва и обеспечении преемственности.
Среди участников программы представители промышленных предприятий, органов власти, социальных учреждений, а также здравоохранения.
Одним из наставников выступает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Совместно со своей наставляемой Эльмирой Акамовой (заведующий отделением-врач-онколог, Самарский областной клинический онкологический диспансер) он работает над проектом "Центр апробации инновационных технологий". Цель проекта предоставление возможностей специализированных комплексных методик лечения для жителей Самарского региона. Планируется задействовать следующие методики: использование инновационных препаратов и схем лечения на этапе апробации по согласованию с ведущими НИИ (иммунотерапия, противоопухолевая химиотерапия, использование препаратов при генетических заболеваниях); специализированные хирургические методики коррекции болевого синдрома; специализированные методики питания.
Также среди проектов — "Семейный маршрут", направленный на создание качественного взаимодействия молодых семей с детьми в г. о.Сызрань через реализацию семейной программы. Работают над проектом Юрий Курдин, заместитель директора муниципального казенного учреждения "Центр общественных организаций" муниципального района Сергиевский Самарской области, и Оксана Коноплева, медицинская сестра, ГБУ СО Сызранский геронтопсихиатрический центр.
Тренинг "Целеполагание и построение системы ключевых показателей в организации" направлен на освоение участниками практических навыков самостоятельного проектирования KPI для конкретных проектов, а также на выработку четкого понимания взаимосвязи между целями проекта и измерителями его успешности.
Программа тренинга включала в себя теоретическую часть и практическую деловую игру "Разработка KPI-плана для организации". В завершении участники получили домашнее задание — доработать цели своих проектов с учетом полученных практических навыков.
"Наставники нового поколения — это не просто носители профессиональных знаний, — отметила директор АНОО ДПО "Таволга" Алевтина Воронцова. — Они — лидеры мнений, вдохновители и стратегические партнеры, являющиеся воплощением корпоративной культуры и ценностей организации. Наша программа "Наставничество" помогает им соответствовать этому высокому статусу, предоставляя возможности для личностного и профессионального роста".
Участники программы, прошедшие обучение, в дальнейшем будут использовать полученные знания и навыки для генерации и реализации социально значимых проектов, направленных на развитие Самарской области. На выпускном этапе наставническим парам предстоит защита проектов, по итогам которой участники получат удостоверения о повышении квалификации.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...