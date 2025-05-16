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Общество

Свыше трети родителей из Самары испытывают стресс из-за приближающихся школьных экзаменов

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повышенную тревожность испытывают 11% опрошенных, еще четверть (28%) отмечают, что сильно переживают в период прохождения ребенком экзаменов. К таким выводам пришли Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательский центр Зарплаты.ру, опросив свыше 2,4 тыс. тысяч родителей подростков* из крупных городов России и в том числе из Самары.

Большинство родителей (67%) считают ЕГЭ наиболее стрессовым видом экзамена. Еще 17% сильнее переживают за итоговые контрольные работы, а 11% — за вступительное тестирование в вуз. Главным стресс-фактором для родителя является моральное состояние ребенка — такой вариант ответа выбрали 78% опрошенных. Оценка / балл, полученные за экзамен, являются вторым главным стресс-фактором родителя (67%). В каждом шестом случае родители также переживают за возможность ребенка поступить в вуз на бесплатной основе (17%).

Четверть родителей (28%) не ждут от детей выдающихся результатов на государственных экзаменах. Почти половина опрошенных сильно верят в своих детей и только 17% — очень сильно. Провалом на экзамене 61% респондентов посчитают его несдачу, еще 22% не хотели бы увидеть низкий балл/плохую оценку, а 17% не поймут, если ребенок не получит высший балл/оценку отлично.

Свыше четверти  родителей (28%) заявляют, что в период экзаменов их продуктивность на работе сильно падает. У 40% респондентов работодатель с пониманием относится к временным трудностям подчиненных, а 20% получали от начальника рекомендации внимательнее относится к работе. При этом абсолютное большинство опрошенных (83%) отмечают, что сдача ребенком экзаменов становится важной темой для обсуждения с коллегами.

"На сегодня почти 100% работодателей, оформляющих сотрудникам добровольное медицинское страхование, считают заботу о психологическом состояния сотрудников  не менее важной, чем о физическом здоровье, и включают в договор опцию расширенной психологической поддержки, " — комментирует управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева
В качестве поддержки от работодателя в период сдачи ребенком экзаменов 28% хотели бы получить помощь с поступлением ребенка в учебное заведение, 11% не отказались бы от психологической помощи, а еще 28% были бы довольны отпуском на период сдачи ребенком экзаменов.

В опросе приняли участие 2,4 тыс. родителей подростков в возрасте старше 35 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось в апреле–мае 2025 года методом онлайн-анкетирования.

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