В Кировском районе в ДТП пострадала 15-летняя девушка

Во вторник, 20 мая, в 14:05 в Кировском районе Самары столкнулись Тoyota Camry и ВАЗ-21130, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

52-летний водитель Тoyota Camry при начале движения от дома № 19 по пр. Металлургов в направлении улицы Металлистов не убедился в безопасности маневра и столкнудся с ВАЗ-21130 под управлением 50-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. Несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21130 — 15-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, — направлена в медицинское учреждение.