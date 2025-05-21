В Кировском районе в ДТП пострадала 15-летняя девушка

Во вторник, 20 мая, в 14:05 в Кировском районе Самары столкнулись Тoyota Camry и ВАЗ-21130, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
52-летний водитель Тoyota Camry при начале движения от дома № 19 по пр. Металлургов в направлении улицы Металлистов не убедился в безопасности маневра и столкнудся с ВАЗ-21130 под управлением 50-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. Несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21130 — 15-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, — направлена в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!