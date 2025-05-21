В Самаре с места ДТП на скорой увезли 83-летнюю женщину

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Во вторник, 20 мая, в 11:20 в Красноглинском районе водитель иномарки врезался в световую опору и слетел с трассы. В итоге пострадала пожилая пассажир авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.