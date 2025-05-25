В Самаре водитель иномарки отправил в больницу скутериста

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В субботу, 24 мая, в Самаре в 22:30 42-летний мужчина на Škoda Yeti на ул. Революционной при повороте налево не уступил дорогу мопеду SMART.

Фото: ГУ МВД по Самарской области