"ГосСтарт.Диалог" открывает молодежи Самары путь на государственную службу

Студенты самарских вузов приняли участие в проекте "ГосСтарт.Диалог — Политика" в рамках программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" от Росмолодежи.

Гостем встречи стал Максим Максимов, депутат Самарского района Самары, помощник сенатора РФ по работе в Самарской области, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ, участник комитета "Самара-450".

Проект "ГосСтарт.Диалог — Политика" направлен на открытую коммуникацию молодежи с политическими и государственными деятелями. Благодаря проекту молодежь всей страны получает возможность открыто задать вопросы депутатам муниципальных дум, региональных парламентов и Государственной Думы, сенаторам Совета Федерации, представителям политических партий, а также представителям избирательных комиссий.

Среди активных участников мероприятия была Екатерина Шеянова, студентка второго курса Самарского государственного экономического университета: "Это интересно узнать опыт человека, который успешно реализовал себя в сфере, которая ему по-настоящему нравится. Задать интересующие вопросы, послушать, как люди рассказывают о той деятельности, которой они живут, — это очень познавательно". Екатерина планирует связать свою карьеру с государственной службой в сфере здравоохранения, чтобы быть особенно полезной обществу.

Максим Максимов поделился с участниками своим видением развития молодежного кадрового резерва: "Мы собираем людей, ориентированных на политику, и видим, как растет их активность. Молодежь демонстрирует искренний интерес и реализует множество полезных инициатив. Такие встречи приносят прямую пользу".

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению подготовки к 450-летию Самары. Участники узнали о работе комитета "Самара-450" и возможностях для молодых специалистов участвовать в развитии региона.

Программа "ГосСтарт" реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и является частью национального проекта "Молодежь и дети", направленного на создание условий для самореализации и профессионального развития молодого поколения. В рамках нацпроекта поддерживаются инициативы молодежи, проводятся мероприятия, направленные на профессиональное и личностное развитие, такие как "ГосСтарт".