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Власть и политика

"ГосСтарт.Диалог" открывает молодежи Самары путь на государственную службу

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты самарских вузов приняли участие в проекте "ГосСтарт.Диалог — Политика" в рамках программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" от Росмолодежи.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Гостем встречи стал Максим Максимов, депутат Самарского района Самары, помощник сенатора РФ по работе в Самарской области, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ, участник комитета "Самара-450".

Проект "ГосСтарт.Диалог — Политика" направлен на открытую коммуникацию молодежи с политическими и государственными деятелями. Благодаря проекту молодежь всей страны получает возможность открыто задать вопросы депутатам муниципальных дум, региональных парламентов и Государственной Думы, сенаторам Совета Федерации, представителям политических партий, а также представителям избирательных комиссий.

Среди активных участников мероприятия была Екатерина Шеянова, студентка второго курса Самарского государственного экономического университета: "Это интересно узнать опыт человека, который успешно реализовал себя в сфере, которая ему по-настоящему нравится. Задать интересующие вопросы, послушать, как люди рассказывают о той деятельности, которой они живут, — это очень познавательно". Екатерина планирует связать свою карьеру с государственной службой в сфере здравоохранения, чтобы быть особенно полезной обществу.  

Максим Максимов поделился с участниками своим видением развития молодежного кадрового резерва: "Мы собираем людей, ориентированных на политику, и видим, как растет их активность. Молодежь демонстрирует искренний интерес и реализует множество полезных инициатив. Такие встречи приносят прямую пользу".  

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению подготовки к 450-летию Самары. Участники узнали о работе комитета "Самара-450" и возможностях для молодых специалистов участвовать в развитии региона.  

Программа "ГосСтарт" реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и является частью национального проекта "Молодежь и дети", направленного на создание условий для самореализации и профессионального развития молодого поколения. В рамках нацпроекта поддерживаются инициативы молодежи, проводятся мероприятия, направленные на профессиональное и личностное развитие, такие как "ГосСтарт".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 мая 2025 08:18 "Дом промышленности" хотят вернуть региону

С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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