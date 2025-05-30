"ГосСтарт.Диалог" открывает молодежи Самары путь на государственную службу

Студенты самарских вузов приняли участие в проекте "ГосСтарт.Диалог — Политика" в рамках программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" от Росмолодежи.
Гостем встречи стал Максим Максимов, депутат Самарского района Самары, помощник сенатора РФ по работе в Самарской области, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ, участник комитета "Самара-450".
Проект "ГосСтарт.Диалог — Политика" направлен на открытую коммуникацию молодежи с политическими и государственными деятелями. Благодаря проекту молодежь всей страны получает возможность открыто задать вопросы депутатам муниципальных дум, региональных парламентов и Государственной Думы, сенаторам Совета Федерации, представителям политических партий, а также представителям избирательных комиссий.
Среди активных участников мероприятия была Екатерина Шеянова, студентка второго курса Самарского государственного экономического университета: "Это интересно узнать опыт человека, который успешно реализовал себя в сфере, которая ему по-настоящему нравится. Задать интересующие вопросы, послушать, как люди рассказывают о той деятельности, которой они живут, — это очень познавательно". Екатерина планирует связать свою карьеру с государственной службой в сфере здравоохранения, чтобы быть особенно полезной обществу.
Максим Максимов поделился с участниками своим видением развития молодежного кадрового резерва: "Мы собираем людей, ориентированных на политику, и видим, как растет их активность. Молодежь демонстрирует искренний интерес и реализует множество полезных инициатив. Такие встречи приносят прямую пользу".
Особое внимание на встрече было уделено обсуждению подготовки к 450-летию Самары. Участники узнали о работе комитета "Самара-450" и возможностях для молодых специалистов участвовать в развитии региона.
Программа "ГосСтарт" реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и является частью национального проекта "Молодежь и дети", направленного на создание условий для самореализации и профессионального развития молодого поколения. В рамках нацпроекта поддерживаются инициативы молодежи, проводятся мероприятия, направленные на профессиональное и личностное развитие, такие как "ГосСтарт".
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.