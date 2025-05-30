Сенатор Андрей Кислов провел прием граждан в Сергиевском районе

Сенатор от Самарской области Андрей Кислов в рамках "региональной недели" посетил с рабочей поездкой Сергиевский район. Парламентарий провел личный прием граждан, в котором приняли участие семьи военнослужащих, участвующих в СВО, а также посетил социальные объекты муниципалитета.

Сенатор встретился с семьями участников СВО в муниципальном "Центре семейного чтения". На личном приеме обсуждались темы, связанные с поддержкой в решении бытовых проблем и оказанием материальной помощи. Андрей Кислов взял на контроль решение всех вопросов, с которыми к нему обратились сергиевцы.

Также в ходе рабочей поездке Андрей Кислов посетил социальные объекты курортного поселка, созданные в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Парламентарий пообщался с местными жителями, которые высоко оценил преображение Серноводска.

Кроме того, состоялась рабочая встреча сенатора с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым, обсуждалось социально-экономическое развитие муниципалитета.

Андрей Кислов содействует развитию Сергиевского района с 1996 г., когда он стал региональным депутатом от этой территории. Длительное время он отстаивал интересы муниципалитета в качестве депутата областного парламента. Сенатор продолжает поддерживать район в решении проблемных вопросов, регулярно оказывает адресную помощь его жителям. Благодаря его активной позиции удается решать актуальные задачи, стоящие перед муниципалитетом.