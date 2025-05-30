Более 1500 инициатив представили жители Самарской области на форум "Сильные идеи для нового времени"

До 1 июня продолжается прием заявок на крауд-платформе "идея.росконгресс.рф" на форум "Сильные идеи для нового времени". На данный момент от жителей Самарской области поступило более 1500 инициатив.

"Сильные идеи для нового времени" - это ежегодный форум по выявлению и поддержке общественно значимых инициатив, направленных на укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку главы государства Владимира Путина. Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ.

Форум - это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан страны и формировать перспективные проекты для развития России. Это возможность для каждого гражданина предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности реализации.

Участники форума предлагают свое видение будущего нашей страны и набор шагов для его достижения. Цель форума - выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в общее развитие и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Подать идею легко. На крауд-платформе необходимо выбрать направление и заполнить заявку. В ней описать проблемную ситуацию, саму идею, возможные социально-экономические эффекты, которые принесет реализация идеи. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

"Форум "Сильные идеи для нового времени" служит прекрасной платформой для свободного и конструктивного обсуждения предложений, направленных на улучшение условий жизни населения и развитие государства. Каждый в нашей стране может предложить свою идею и получить не только ее профессиональную оценку, но и возможности реализации. Граждане, бизнес-структуры, общественные организации - все заинтересованные люди своими идеями дают толчок масштабным преобразованиям страны. Как депутат городской думы, как участник комитета "Самара-450" я готова максимально содействовать тем позитивным изменениям, которых мы ждем по итогам форума", - прокомментировала Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Самарской области, депутат думы Самары, участник комитета "Самара-450" Светлана Макушева.

Успейте подать идею на форум "Сильные идеи для нового времени" до 1 июня.